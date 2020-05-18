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حوادث

ضبط 6 أطنان منظفات صناعية مغشوشة قبل بيعها فى أسواق القليوبية

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:05 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

اسفرت جهود  الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته (6,350 طن منظفات صناعية "جلسرين – كلور – مطهرات – صابون سائل" مستلزمات إنتاج ، 1200 عبوة منظفات صناعية "منتج نهائى")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 


يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. 
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