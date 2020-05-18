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منوعات

نقص التطعيمات يعرض أطفال بلد أفريقي للخطر

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:59 ص
طفل أفريقي
طفل أفريقي
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أ ش أ
حذرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن انخفاض معدلات التطعيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن أن يمحو المكاسب التي تحققت من التحصين على مدى العامين الماضيين.

وقالت "اليونيسف" إن اللقاحات آخذة في الانخفاض بالفعل في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية هذا العام، وإن آثار تفشي فيروس "كورونا" المستجد ستجعلها أسوأ.

وأضافت "اليونيسف" أن العاملين في مجال الصحة يفتقرون إلى المعدات اللازمة لحماية أنفسهم أو الأطفال من الفيروس، ويخشى الآباء من إحضارهم إلى مراكز التطعيم، ونتيجة لذلك، لم يتلق مئات الآلاف من الأطفال شلل الأطفال والحصبة والحمى الصفراء ولقاحات أخرى.

واعتبرت أن جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن أن تفقد مكانتها الخالية من شلل الأطفال، ويمكن أن يعود ظهور أمراض فتاكة أخرى، معبرةً عن القلق من أن تأثيرات فيروس "كورونا" يمكن أن تدفع البلاد الآن إلى حافة الهاوية.

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