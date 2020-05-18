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أخبار البلد

متحدث الزراعة: استمرار إغلاق الحدائق خلال عيد الفطر

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:12 م
حدائق الحيوان
حدائق الحيوان
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شيماء مجدي
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر من خلال تقديم عدد من الخدمات للمواطنين خلال إجازاتهم ، كذلك تسعى الوزارة جاهدة لضخ كميات كبيرة من المنتجات نظرا للاستهلاك الكبير للمواطن خلال شهر رمضان والعيد.

وفى هذا الصدد ، رصدنا التقرير التالي لاستطلاع الآراء حول استعدادات الوزارة لاستقبال العيد.

في البداية ، يقول الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، وأكد أنه سيتم استمرار إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلي أنه تم إغلاقها منذ 17 مارس المقبل.


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وأضاف " القرش" في تصريحات لـ " صدى البلد" أنه لن يتم فتح الحدائق أمام الجماهير إلا بتعليمات من مجلس الوزراء أو حين التأكد من انتهاء أزمة فيروس كورونا في مصر.

وأشار " متحدث وزارة الزراعة " إلي أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بتكثيف كل القطاعات الإنتاجية للوصول إلي الطاقة القصوى من إنتاج المنتجات لتوفير السلع للمستهلكين خاصة في ظل أزمة كورونا ، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث الزراعية.

ونوه إلي أن قطاعات الإنتاج ومصنع التغذية المدرسية قامت بتوفير الكحك والبسكويت بأسعار مناسبة للمواطنين.
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