متحدث الزراعة: استمرار إغلاق الحدائق خلال عيد الفطر

تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر من خلال تقديم عدد من الخدمات للمواطنين خلال إجازاتهم ، كذلك تسعى الوزارة جاهدة لضخ كميات كبيرة من المنتجات نظرا للاستهلاك الكبير للمواطن خلال شهر رمضان والعيد.
وفى هذا الصدد ، رصدنا التقرير التالي لاستطلاع الآراء حول استعدادات الوزارة لاستقبال العيد.
في البداية ، يقول الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، وأكد أنه سيتم استمرار إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلي أنه تم إغلاقها منذ 17 مارس المقبل.
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وأضاف " القرش" في تصريحات لـ " صدى البلد" أنه لن يتم فتح الحدائق أمام الجماهير إلا بتعليمات من مجلس الوزراء أو حين التأكد من انتهاء أزمة فيروس كورونا في مصر.
وأشار " متحدث وزارة الزراعة " إلي أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بتكثيف كل القطاعات الإنتاجية للوصول إلي الطاقة القصوى من إنتاج المنتجات لتوفير السلع للمستهلكين خاصة في ظل أزمة كورونا ، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث الزراعية.
ونوه إلي أن قطاعات الإنتاج ومصنع التغذية المدرسية قامت بتوفير الكحك والبسكويت بأسعار مناسبة للمواطنين.
وفى هذا الصدد ، رصدنا التقرير التالي لاستطلاع الآراء حول استعدادات الوزارة لاستقبال العيد.
في البداية ، يقول الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، وأكد أنه سيتم استمرار إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلي أنه تم إغلاقها منذ 17 مارس المقبل.
اقرأ أيضا :
وأضاف " القرش" في تصريحات لـ " صدى البلد" أنه لن يتم فتح الحدائق أمام الجماهير إلا بتعليمات من مجلس الوزراء أو حين التأكد من انتهاء أزمة فيروس كورونا في مصر.
وأشار " متحدث وزارة الزراعة " إلي أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بتكثيف كل القطاعات الإنتاجية للوصول إلي الطاقة القصوى من إنتاج المنتجات لتوفير السلع للمستهلكين خاصة في ظل أزمة كورونا ، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث الزراعية.
ونوه إلي أن قطاعات الإنتاج ومصنع التغذية المدرسية قامت بتوفير الكحك والبسكويت بأسعار مناسبة للمواطنين.