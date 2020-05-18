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برلمان

وزيرالمالية للنواب: تطبيق الفاتورة الإلكترونية أول يوليو

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:05 م
وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية أول يوليو. 

وأوضح أنه لأول مرة ننفذ على أرض الواقع تطوير الإدارة الضريبية، لافتا إلى أننا بدأنا فى دمج مصلحتى الضريبة على المبيعات والضريبة العامة في هيكل واحد.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال.
 
وأشار معيط إلى أنه تم تبسيط وتقصير الإجراءات الضريبية فى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، وفى انتظار مناقشته. 

ولفت معيط، إلى أنه يتم حاليا ميكنة الإدارات الضريبية، مضيفا أن التصور العام سيكون جاهزا العام القادم مضمونه تسهيل وتبسيط الإجراءات ونظام إلكترونى.

وتابع: "بصدد الانتهاء من تعديل قانون الضريبة على الدخل والقيمة المضافة.
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