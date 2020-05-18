«تعليم الإسماعيلية» يصدر أمرا إداريا لتنظيم عملية تقييم الأبحاث

‎أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ، اليوم الإثنين، قرارا إداريا لتنظيم عملية تقييم الأبحاث الخاصة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بداية من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي.





‎وتقوم لجنة مكونة من "5" معلمين من خارج المدرسة بتقيم الأبحاث بالتقدير مقبول أو غير مقبول.





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‎وتقرر بالنسبة للصف الثالث الإعدادى، البدء في أعمال التقييم داخل كنترول الشهادة الاعدادية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مع رصد درجات نصف العام الدراسي الأول .





‎وأكد الدكتور خالد قبيصي أنه أصدر تعليمات مشددة إلي مديري المدارس بضرورة توفير غرفة التقييم داخل المدرسة، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى تتخذها مديرية التربية والتعليم منذ بدء مواجهة انتشار فيروس كورونا .