للنساء.. احرصي على تناول هذا المشروب يوميا لمنع تراكم دهون البطن

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون بريطانيون، إلى أن النساء اللاتي يتناولن كوبين أو ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يكون لديهن دهون أقل في الجسم من أولئك الذين يشربون أقل أو لا يشربون على الإطلاق القهوة.

وأوضح الباحثون المشرفون على الدراسة، أن القهوة قد تحتوي على مركبات لها خصائص مضادة للسمنة، مما يؤدي إلى انخفاض النسبة المئوية الإجمالية للدهون في الجسم، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



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وتابع الباحثون، ان نتائج الدراسة أظهرت ان تناول القهوة لدى النساء من جميع الأعمار ، بغض النظر عما إذا كانت القهوة تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين، فإنها ساهمت في الحد من تراكم الدهون وبالأخص دهون البطن.



وأضاف الباحثون، أن تناول كوبين أو ثلاثة من القهوة يوميا بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 44 سنة، فإن دهون البطن تقل بنسبة 3.4 في المائة مقارنة مع النساء اللاتي لا يشربون القهوة مطلقا، وبالنسبة لـ النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و 69 سنة يشربن أربعة أكواب أو أكثر يوميا يقل وزنهن بنسبة 4.1 في المائة في بطنهن.





وبشكل عام ، وجد العلماء البريطانيون أن متوسط ​​إجمالي نسبة الدهون في الجسم كان أقل بنسبة 2.8 في المائة بين النساء من جميع الأعمار اللائي تناولن كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا.



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وأكدت نتائج الدراسة، أن القهوة لها أيضًا تأثير إيجابي على الرجال ولكن الاختلافات كانت أقل وضوحًا من النساء، مما يجعل القهوة من المشروبات الهامة التي يجب ان تكون موجودة بشكل رئيسي في النظام الغذائي الصحي وقد تساعد في مكافحة السمنة.



وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور لي سميث من جامعة أنجليا روسكين، إنه تشير أبحاثنا إلى أنه قد تكون هناك مركبات نشطة بيولوجيًا في القهوة بخلاف الكافيين التي تنظم الوزن والتي يمكن استخدامها كـ مركبات مضادة للسمنة؛ حيث يمكن دمج القهوة، أو مكوناتها الفعالة في نظام غذائي صحي لتقليل عبء الأمراض المزمنة المرتبطة بـ وباء السمنة.