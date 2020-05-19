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منوعات

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. تفاصيل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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احمد شريف

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الفضائية أن تهب الرياح الشمسية على الأرض، اليوم وغدا، والتي قد تترك الشفق في المستويات العليا من نصف الكرة الشمالي.


وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تشق الرياح الشمسية طريقها حاليًا عبر رحلة 150 مليون كيلومتر من الشمس إلى الأرض ، حيث من المتوقع وصولها في 19 مايو.



وقال موقع التنبؤ الكوني Space Weather: "من المتوقع أن يعمل تيار صغير من الرياح الشمسية على عزل المجال المغناطيسي للأرض يومي 19 و 20 مايو.


وقال الموقع أن هذا الأمر سيحدث من خلال  تتدفق المادة الغازية من حفرة صغيرة في الغلاف الجوي للشمس، حيث  يمكن للاضطرابات المغنطيسية الأرضية أن تثير الشفق القطبي ".


ومع قصف الرياح المغناطيسية للغلاف المغناطيسي ، يمكن أن تظهر الأضواء الزرقاء المذهلة لأن هذه الطبقة من الغلاف الجوي تنحرف عن الجسيمات.


 ومع ذلك ، لاحظ الباحثون أيضا عواقب عاصفة شمسية وطقس الفضاء يمكن أن يمتد إلى ما وراء الأضواء الشمالية أو الجنوبية.

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