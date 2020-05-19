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أخبار العالم

رغم إصابة 16646 بـ كورونا .. إسرائيل تناقش مع 8 دول فتح المجالات الجوية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:19 م
إسرائيل تناقش مع
إسرائيل تناقش مع 8 دول فتح المجالات الجوية
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء، استعدادات إسرائيل  لإعادة فتح المجالات الجوية مع 8 دول رغم تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 داخل إسرائيل.

وشاركت تل ابيب في اجتماع ضم 8 دول يهدف إعادة فتح المجالات الجوية بعد أزمة تفشي فيروس كورونا.

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وذكرت قناة " كان" العبرية أن الـ8 دول هما "النمسا وأستراليا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان ونيوزيلندا وسنغافورة" وناقشوا مع إسرائيل خطة إعادة فتح المجالات الجوبة لتلك الدول بمع تل ابيب.
 
وتأتي الخطة بعد تقديرات إسرائيلية بإنخفاض إصابات كورونا في تلك الدول التي لا تعاني من انفجار أعداد المضري بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس ليصل إلى 277 حالة وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة لمريض كورونا.

وقالت الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 16646 حالة، بينهم 55 شخصا بحالة خطير.

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