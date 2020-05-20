فيديوجراف| 10 معلومات عن مصنع كابلات الألياف الضوئية 

شركة بنية كابيتال والعربية للتصنيع اتفاقا للتعاون، نتج عنه الاتفاق لإنشاء مصنع

الألياف الضوئية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (

شراكة بين بنية كابيتال والهيئة العربية للتصنيع).





المصنع سيكون واحدا من أهم مصانع صناعة الألياف الضوئية في المنطقة، باستثمارات تزيد على مليار جنيه مصريا.





اقرأ أيضا:

كما سيدعم المشروع خطط الدولة في العديد من القطاعات منها قطاع تكنولوجيا الاتصالات وتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.





من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على 10 معلومات عن مصنع الألياف الضوئية في المنطقة الاقتصادية.





وقعت كلا من