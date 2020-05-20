ضبط 9 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر فى الجيزة

واصلت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





وتمكنت الحملات من ضبط المديرة المسئولة عن مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لحيازتها (9,125 طن سلع غذائية "ملح طعام – مسلى– زيت نخيل") مجهولة المصدر.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلةٍ الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.







