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برلمان

برلماني يطالب وزير الرياضة بصرف رواتب المدربين المتأخرة لدى مراكز الشباب

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:10 م
النائب جون طلعت
النائب جون طلعت
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فريدة محمد
طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزير الشباب والرياضة ببحث أزمات المدربين في كل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والعمل على دفع مستحقاتهم المتأخرة منذ شهور تزامنا مع أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن قيام بعض مراكز الشباب بعدم دفع رواتب المدربين خلال الشهور الماضية.

وأكد النائب أنه مع بداية أزمة فيروس كورونا تخلت بعض المؤسسات عن الالتزام بدفع رواتب العاملين لديها، ومن بينها مراكز الشباب، قائلا: "وهنا أخص بالذكر مركز شباب الجزيرة الذي امتنع خلال الشهور الماضية عن دفع رواتب المدربين لديه".


وأضاف جون طلعت، أنه على الرغم من وجود عقود واتفاقات بين مراكز الشباب والمدربين، إلا أن بعضها استغل الأزمة الراهنة ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وامتنع عن صرف المستحقات منذ بداية الأزمة.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن منع المدربين من حقوقهم يمثل أزمة كبيرة عليهم، لا سيما وأن الجميع لديهم التزامات كبيرة، وأن الجائحة التي يمر بها العالم تتطلب التكاتف من أجل إزالة الأعباء وليس التهرب من دفع المستحقات.
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