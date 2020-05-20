حار جدا.. الأرصاد: استمرار موجة الحر الشديد.. وأمطار رعدية بالصعيد وسيناء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا مع رياح معتدلة مثيرة للرمال والاتربة قد تصل لحد العاصفة، لطيف ليلا على شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.





ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى 30% تقريبا، على فترات متقطعة من اليوم، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء 50 إلى 60%على فترات متقطعة من اليوم.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء اقرأ ايضا |





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يخص حالة البحر الأحمر تكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى

القاهرة 43 24

الاسكندرية 31 23

وادى النطرون 41 24

طنطا 41 23

شبين الكوم 41 23

دمنهور 38 24

بلطيم 34 24

مطروح 26 21

السلوم 28 22

سيوة 39 24

بورسعيد 34 24

دمياط 33 24

الزقازيق 41 24

المنصورة 39 23

الاسماعيلية 43 25

السويس 41 25

العريش 38 24

رفح 37 22

راس سدر 37 26

نخل 41 22

نويبع 37 26

طابا 38 25

كاترين 33 22

الطور 37 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 39 27

الفيوم 44 26

بنى سويف 44 26

المنيا 44 27

اسيوط 44 29

سوهاج 44 30

قنا 44 31

الاقصر 44 31

اسوان 44 31

ادفو 44 31

ابوسمبل 43 31

الوادى الجديد 43 32

شلاتين 38 30

ابورماد 38 29

حلايب 38 30

راس حدربه 39 31



