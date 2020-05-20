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توك شو

آية وأحمد يشعلان التيك توك بفيديوهات لغة الإشارة.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:12 م
آية وأحمد
آية وأحمد
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البهى عمرو

قالت النجمة  آية الله على  من مشاهير تيك توك، إنها تقوم بعمل فيديوهات بلغة الإشارة لكى يفهمها الجميع.

وأضافت آية الله  خلال حواره ببرنامج " التك توك" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية لميس سلامة، أنها بدأت بأغنية تحيا مصر وبعد نشرها على التيك تو نالت اعحاب الملايين.

ولفت آية الله ، إلى أن هناك نجوم كبار قاموا بمشاركة الفيديو ,اصبح واحد من الفيديوهات التى نالت نسبة مشاهدات عالية.

وفى نفس السياق قال أحمد كرم الذى يظهر فى الفيديوهات مع آية الله على وزوجها ايضًا، إن فكرة عمل أغنية بلغة الإشارة هو أن والده ووالدته من ضعاف السمع.وأوضح أحمد كرم  أن  تعلمه للغة الأشارة ارتفعت بعد وفاة والدته و وجود والده بمفرده.

وأشار   إلى أن والده من الشخصيات الخجولة، وكان فى أسعد حياته بعد أن تعلم لغة الأشارة وتعليم المواطنين كيفية التواصل مع الصم.

عرضت الإعلامية لميس سلامة، خلال حلقة اليوم، من برنامج «توب تيك توك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، عددا من الفيديوهات التى نالت إعجاب الكثيرين على تطبيق تيك توك.

وقد قالت لميس سلامة، إن: "الله سبحانه وتعالى ميز كل إنسان بميزة، موضحًا أن كل شخص به حاجة حلوة.. لو اشتغلنا على كل حاجة حلوة فينا هنعمل حاجة مختلفة  والناس بتعمل حاجات حلوة على التيك توك".

وأضافت ، أن هناك بعض الأشخاص ينشر فيديوهات مميزة على التيك توك، وأكدت أن التيك توك يعرض فيديوهات تتضمن مشاهد عجيبة تجذب انتباه كثيرين وتتم من خلال بعض الخدع البسيطة" وطالبت لميس سلامة من الجميع بتشجيع الشباب الذى يعمل فيديوهات على تيك توك، والدخول على صفحة البرنامج والمشاركة فى المسابقة التى تتم من البرنامج.


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