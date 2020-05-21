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أخبار العالم

عالم أمريكي: الأمل في التوصل لعلاج كورونا قريبا ضعيف

الخميس 21/مايو/2020 - 04:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذر الباحث الأمريكي الرائد في مجال لسرطان والإيدز والجينات البشرية، "وليام هيسلتاين" أمس، الأربعاء، الحكومات من التعويل على ظهور لقاح ناجح لفيروس كورونا في الوقت الراهن. 

وقال "هيسلتاين"، في تصريحات نقلتها شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، "اللقاحات السابقة والتي تم تطويرها لعلاج أنواع أخرى من فيروسات كورونا فشلت في حماية لأغشية المخاطية في الأنف حيث مدخل الفيروس لجسم الإنسان".

وأضاف "تمكن السيطرة على فيروس كورونا المستجد عبر تحديد العدوى دون علاج فعال أو لقاح، والعثور على الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس وعزلهم".

وأشار إلى أن الطريقة المثلي لكبح المرض هي تعقب العدوى الدقيق واتباع الحكومات لإجراءات العزل الصارمة للحد من تفشي الفيروس، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتطهير الأسطح. 
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