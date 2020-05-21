AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حول العالم.. الإمارات تعتمد نظاما جديدا لبيع العقارات والأراضي عن بعد

الخميس 21/مايو/2020 - 10:26 ص
الامارات المتحدة
الامارات المتحدة
Advertisements
قسم الاقتصاد
أعلنت دولة الإمارات عبر دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي، نجاحها في اعتماد نظام جديد لتسجيل المبايعات العقارية يتيح لملاك العقارات بيع عقاراتهم عن بُعد ومن أي مكان في العالم، مما يساعدهم على إتمام معاملاتهم وإجراءاتهم من دون الحاجة إلى التواجد بشكل شخصي أو القدوم إلى دبي أو توكيل شخص آخر لإتمام هذه العملية.

وقالت الدائرة في بيان عبر الوكالة الرسمية للإمارات "وام"، ان ذلك يأتي في إطار تبني الدوائر الحكومية في دبي مقومات البنية الذكية المتطورة، والاستفادة منها في تسريع عمليات التحول الذكي وإيجاد البدائل التي تضمن القيام بمهامها على الوجه الأكمل في كافة الأوقات وتحت مختلف الظروف.


اقرأ أيضا:

ويتيح النظام الجديد التواصل مع البائع والمشتري بشكل مباشر، وتوثيق الإجراءات من خلال الاتصال المرئي ووسائل متعددة للتحقق من المالك وموافقته على البيع، وكذلك ضمان انتقال الأموال من خلال حساب ضمان /escrow/ يضمن حقوق كل الأطراف، يتم من خلاله تحويل الأموال خلال ثلاثة أيام عمل إلى حساب البائع، وقد نجحت الدائرة عبر هذا النظام من تسجيل ما يقارب 550 مبايعة بما يناهز 600 مليون درهم.

ووصل مجموع التصرفات العقارية التي انجزتها الدائرة عن بعد خلال الشهرين الماضيين ومن خلال العمل الجزئي لمكاتب أمين التسجيل العقاري إلى 3000 تصرف عقاري من بيع/وهبات.

وقال سعادة سلطان بن بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الاراضي والأملاك: "نعمل على تنفيذ الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والرامية لجعل دبي واحدة من أذكى مدن العالم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لكافة الدوائر الحكومية بالتسريع في عمليات التحول إلى البيئة الذكية، وبالتعاون مع مبادرات المسرعات الحكومية، ودائرة "دبي الذكية" على تطوير نظام تسجيل آلي ومضمون يتيح إتمام إجراء البيع من خلال نظام الأراضي في أي وقت ومن أي مكان في العالم يتواجد فيه مالك العقار".

وأضاف ابن مجرن: "ساهمت الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم في الإسراع في تطبيق جزء من هذا النظام لنتمكن من توفير عمليات تصرّف عقاري سريعة ومضمونة، يتم تسجيلها حتى في ظل عدم قدرة كل أطراف المبايعة على التواجد لدى أمين التسجيل، وقد نجحنا بالفعل في تسجيل قرابة 550 مبايعة عقارية من خلال نظام التسجيل عن بعد، منها مبايعات تمت لمُلاك من خارج الدولة في أوروبا وآسيا، وقد تم تحويل المبالغ إلى حساباتهم في الخارج بكل سهولة وأمان".

وتتم إجراءات التسجيل من خلال إرسال تفاصيل المبايعة العقارية إلى أمين التسجيل، وبعد التحقق من العقار والأطراف وقيمة التصرف، يتم تحويل مبلغ المبايعة إلى حساب ضمان تديره دائرة الاراضي والأملاك، وبعد التحقق من البائع والمشتري من خلال الاتصال المرئي والإجراءات الاخرى للتحقق من جميع الأطراف، يتم إنجاز نقل الملكية من البائع إلى المشتري، ويحول المبلغ إلى البائع وصك الملكية إلى المشتري.

وعلى الرغم أن هذا النظام يستغرق وقتًا أطول من أسلوب التسجيل المتعارف عليه، إلا أنه يضمن بشكل أدق حقوق البائع والانتقال الآمن لقيمة المبايعة، فيما تعمل الدائرة حاليًا على تطوير النظام حسب برنامج معتمد للوصول إلى تسجيل عقاري ذكي وآمن باستخدام أليات الذكاء الصناعي وتقنية البلوك شين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

OLX أوليكس مصر تعلن إجراءات جديدة في خدمة التوصيل للوقاية من كورونا

1.49 مليار درهم.. التعاملات المادية بعقارات دبي في أسبوع

3.6 مليار درهم إجمالي حجم التداولات العقارية في الشارقة خلال الربع الأول من 2020

تعرف على شروط نقل ملكية السيارة في السعودية

تعرف على شروط نقل ملكية سيارة في مصر والإمارات والسعودية

تعرف على الفرق بين دعاوى صحة التوقيع الصحة والنفاذ

ترشيحاتنا

محمد رمضان يكشف حقيقة أطفال مسلسل البرنس.. صور

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط

ندى هتوحشني.. هنا شيحة في آخر يوم تصوير مسلسل شاهد عيان

صديق منسي يبكي على الهواء.. ويوجه رسالة عن الشهيد البطل

من الإصابة للوفاة.. ممرضة توثق رحلتها مع فيروس كورونا

قطاع حقق 4.3 مليار دولار عقب أزمة كورونا.. خبير اقتصادى يكشف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل opel تقرر تخفيض 21 ألف جنيه في أسعارها.. صور

بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام

شيفروليه chevrolet تقرر خصم 60 ألف جنيه على أسعار ماليبو.. صور