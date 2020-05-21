وزير التعليم العالى: هناك تنسيق علمى وأكاديمى مع الحكومة منذ بداية أزمة كورونا

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإلقاء الضوء على إدارة أزمة فيروس كورونا كجزء من الحكومة من خلال لجنة إدارة الأزمة الطبية أو من خلال اللجنة العليا لإدارة الأزمات.





وقال الدكتور خالد عبد الغفار، من خلال كلمة فى مؤتمر اليوم، الخميس، إن بداية الازمة بدأت من منتصف فبراير ومن وقتها تعمل الحكومة بشكل مؤسسى مع كل أجهزة الحكومة وبتنسيق علمى وأكاديمى.









وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يصدر بيانا أسبوعيا أساسه علوم البيانات والبحث العلمى فى البيانات من خلال تعاونا مع كثير من العلماء فى الخارج الذين تواصلوا معنا بشكل يومى لنصل إلى تحليل البيانات ورصد القرارات من خلال رئيس الوزراء و من خلال مجموعة العمل لتحليل صور الأقمار الصناعية وكثافات السكان ووجه النظر أو تحليل البيانات من قبل وزارة الصحة .









وتابع: "إننا نعمل مع علماء مصريين يقودهم الدكتور هشام العسكرى، وهو أستاذ فى علوم الأرض والاستشعار عن بعد، ويقود مجموعة عمل كبير داخل وزارة البحث العلمى".











