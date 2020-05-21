AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم العالى: هناك تنسيق علمى وأكاديمى مع الحكومة منذ بداية أزمة كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 10:41 ص
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
Advertisements
ريهام فيكتور
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإلقاء الضوء على إدارة أزمة فيروس كورونا كجزء من الحكومة من خلال لجنة إدارة الأزمة الطبية أو من خلال اللجنة العليا لإدارة الأزمات.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، من خلال كلمة فى مؤتمر اليوم، الخميس، إن بداية الازمة بدأت من منتصف فبراير ومن وقتها تعمل الحكومة بشكل مؤسسى مع كل أجهزة الحكومة وبتنسيق علمى وأكاديمى.


وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يصدر بيانا أسبوعيا أساسه علوم البيانات والبحث العلمى فى البيانات من خلال تعاونا مع كثير من العلماء فى الخارج الذين تواصلوا معنا بشكل يومى لنصل إلى تحليل البيانات ورصد القرارات من خلال رئيس الوزراء ومن خلال مجموعة العمل لتحليل صور الأقمار الصناعية وكثافات السكان ووجه النظر أو تحليل البيانات من قبل وزارة الصحة.


وتابع: "إننا نعمل مع علماء مصريين يقودهم الدكتور هشام العسكرى، وهو أستاذ فى علوم الأرض والاستشعار عن بعد، ويقود مجموعة عمل كبير داخل وزارة البحث العلمى".



وأكد أن تكنولوجيا البيانات الضخمة تعمل حتى نصل إلى تحاليل نبنى عليها قراراتنا وإدارة الأزمة وقياس نسبة الانبعاثات وتوزيع السكان على مستوى الجمهورية ومدى التزامهم بقرارات الحظر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس في اسبوع.. تعلن الحرب على كورونا بإجراءات استثنائية.. الهندسة: استوديو التصميم الدولي الأول من نوعه... وعميد كلية: لا داعي لتأجيل الدراسة

وزير التعليم العالي يكشف ملامح تفاصيل اجتماع الأعلى للجامعات

وزير التعليم العالي يشيد بدور الباحثين في مواجهة أزمة كورونا

8 جامعات جديدة.. وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل اجتماعه مع الرئيس السيسي اليوم..فيديو

وزير التعليم العالي: قدمنا 37 بحثا إكلينيكيا عن فيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

أمل جديد لكبار السن.. شفاء مسنة 75 عاما من فيروس كورونا

تسجيل 5609 إصابات جديدة و132 حالة وفاة بفيروس كورونا في الهند

أخبار الرياضة .. وزير الرياضة يحدد موعد التدريبات لفرق الدوري..قرار جديد من مرتضى منصور تجاه لاعبي الزمالك

بعد مشروع قانون الحكومة.. اعرف قيمة الزيادة والخصم من الرواتب والمعاشات

ردود أفعال الجمهور بعد اكتشاف حقيقة دينا الشربيني في لعبة النسيان

ندى هتوحشني.. هنا شيحة في آخر يوم تصوير مسلسل شاهد عيان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل opel تقرر تخفيض 21 ألف جنيه في أسعارها.. صور

بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام

شيفروليه chevrolet تقرر خصم 60 ألف جنيه على أسعار ماليبو.. صور