المشرف على الكرة بفريق أسوان: اللاعبون باعوا أثاث بيوتهم وسياراتهم وخزينة النادي خاوية

أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة والمشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، استعداد فريق أسوان لبدء التدريبات بناءً على قرار رئيس الوزراء بإمكانية عودة النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم تدريجيا بفتح الأندية ومراكز الشباب.

وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف العام على فريق الكرة: "لم يصل إلينا منشور رسمى حتى الآن ولن نبدأ حتى يصل إلينا إخطار رسمى".

وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف العام على فريق الكرة: "لم يصل إلينا منشور رسمى حتى الآن ولن نبدأ حتى يصل إلينا إخطار رسمى".

وبسؤاله عن جاهزية الفريق في حال عودة التدريبات، أكد أنه لا يوجد فريق كرة فى مصر جاهز فى ظل الظروف الراهنة وإجراءات الحظر الحالية.

وبسؤاله عن جاهزية الفريق في حال عودة التدريبات، أكد أنه لا يوجد فريق كرة فى مصر جاهز فى ظل الظروف الراهنة وإجراءات الحظر الحالية.