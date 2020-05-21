المشرف على الكرة بفريق أسوان: اللاعبون باعوا أثاث بيوتهم وسياراتهم وخزينة النادي خاوية

أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة والمشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، استعداد فريق أسوان لبدء التدريبات بناءً على قرار رئيس الوزراء بإمكانية عودة النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم تدريجيا بفتح الأندية ومراكز الشباب.
وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف العام على فريق الكرة: "لم يصل إلينا منشور رسمى حتى الآن ولن نبدأ حتى يصل إلينا إخطار رسمى".
وبسؤاله عن جاهزية الفريق في حال عودة التدريبات، أكد أنه لا يوجد فريق كرة فى مصر جاهز فى ظل الظروف الراهنة وإجراءات الحظر الحالية.
وناشد المسؤلين عن الرياضة فى مصر أن يهتموا بأندية الأقاليم، خاصة في ظل أزمة كورونا قائلا: "اللاعبون فى نادى أسوان يمرون بأوضاع مأساوية فى هذه الفترة والبعض منهم باع سيارته والبعض الآخر باع مصوغات زوجته، وحتى أثاث بيوتهم، لأن النادى لا توجد بخزينته أموال لصرف مستحقاتهم، واللاعبون منذ 3 أشهر دون دخل".