بي إم دبليو تكشف عن أيقونتها XB7 رباعية الدفع





وزودت السيارة بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة الواسعة المكسوة بأفخم أنواع الجلود وتتسع لـ7 ركاب.





حرص مصممو السيارة على تقديم الراحة والمتعة أثناء التنقل لركابها حيث زودت بسقف بانورامي كبير شفاف من 3 أجزاء متحركة .





ويمكن إغلاق هذا السقف من الداخل بغطاء متحرك متسطح منه أضواء على شكل نجوم كما في بعض سيارات رولز رويس الفاخرة .





أما من الخارج فتميزت بهيكل مميز مزود بفتحات هوائية كبيرة وواجهة أمامية مطلية بالكروم، كما يمكن أن يركب عليه نوعان من العجلات وهي عجلات بأقراص 21 إنش وعجلات أخرى عريضة بمقاس 23 إنش.

اقرأ أيضا

بي إم دبليو تكشف عن سيارتها الجديدة في الأسواق الصينية

شاهد.. الشكل المتوقع للسيارة بي إم دبليو X8 M الجديدة.. صور وتحت الغطاء الأمامي لهذه السيارة يوجد محرك بـ8 أسطوانات وسعة 4.4 لتر قادر على توليد عزم يعادل 621 حصانا.





وعلى الرغم من ان وزنها يبلغ 2658 إلا أن محركها الجبار قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 96 كلم/ س في أقل من 4 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 290 كلم/س.



