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سيارات

بي إم دبليو تكشف عن أيقونتها XB7 رباعية الدفع

الخميس 21/مايو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة بي إم دبليو عن سيارتها رباعية الدفع والتي تنافس من خلالها  سيارات GLS  الجديدة من مرسيدس. كما صممت بي ام دبليو الجديدة Alpina XB7 لتكون سيارة عائلية مميزة .


وزودت السيارة بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة الواسعة المكسوة بأفخم أنواع الجلود وتتسع لـ7 ركاب.


حرص مصممو السيارة على تقديم الراحة والمتعة أثناء التنقل لركابها حيث زودت بسقف بانورامي كبير شفاف من 3 أجزاء متحركة .


ويمكن إغلاق هذا السقف من الداخل بغطاء متحرك متسطح منه أضواء على شكل نجوم كما في بعض سيارات رولز رويس الفاخرة .


أما من الخارج فتميزت بهيكل مميز مزود بفتحات هوائية كبيرة وواجهة أمامية مطلية بالكروم،  كما يمكن أن يركب عليه نوعان من العجلات وهي عجلات بأقراص 21 إنش وعجلات أخرى عريضة بمقاس 23 إنش.

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وتحت الغطاء الأمامي لهذه السيارة يوجد محرك بـ8 أسطوانات وسعة 4.4 لتر قادر على توليد عزم يعادل 621 حصانا.


وعلى الرغم من ان وزنها  يبلغ 2658 إلا أن محركها الجبار قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 96 كلم/ س في أقل من 4 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 290 كلم/س.

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