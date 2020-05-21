إثيوبيا والسودان يتفقان على التعاون مع مصر بشأن مفاوضات سد النهضة

أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد علي، اجتماعا عبر الفيديو بشأن سد النهضة





واتفق الجانبان خلال الاجتماع على أهمية عودة الأطراف لطاولة المفاوضات بشأن سد النهضة





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وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.





وكانت الأمم المتحدة أكدت على لسان الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيريش، متابعة تطورات سد النهضة الإثيوبي عن كثب.





وبحسب البيان، قال جوتيريش إنه لاحظ تقدما جيدا في المفاوضات بين مصر والسودان، حتى الآن، ويشجع الأطراف الثلاثة في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد للجميع.



