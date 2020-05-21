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مرأة

شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري من طائرتها الخاصة

الخميس 21/مايو/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة ياسمين صبري علي صفحها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها. 


وظهرت ياسمين تجلس بطائرتها الخاصة وترتدي فستانا طويلا باللون الابيض المنقوش بالورد الاحمر وبعض السلاسل ، ولم تظهر ياسمين بوجهها. 


ولكنها ظهرت وهي تجلس علي كرسي الطائرة وتنظر الي النافذة وقد اعتمدت تسريحة شعر بسيطة علي فستانها ونسقت بعض المجوهرات البسيطة في يدها .

والتقت الصورة وهي تظهر اطلالتها كاملة وعلقت علي الصورة " بقلب احمر " وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وكان ابرز التعليقات التي تلقتها ياسمين علي الصورة " يابخت ابو هشيمة". 
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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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