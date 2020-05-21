شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري من طائرتها الخاصة









وظهرت ياسمين تجلس بطائرتها الخاصة وترتدي فستانا طويلا باللون الابيض المنقوش بالورد الاحمر وبعض السلاسل ، ولم تظهر ياسمين بوجهها.









ولكنها ظهرت وهي تجلس علي كرسي الطائرة وتنظر الي النافذة وقد اعتمدت تسريحة شعر بسيطة علي فستانها ونسقت بعض المجوهرات البسيطة في يدها .





والتقت الصورة وهي تظهر اطلالتها كاملة وعلقت علي الصورة " بقلب احمر " وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وكان ابرز التعليقات التي تلقتها ياسمين علي الصورة " يابخت ابو هشيمة".