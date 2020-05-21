مينا باخوم يكشف تفاصيل أعماله الفترة المقبلة

كشف لاعب الدرامز مينا باخوم عن تحضير بعض أعماله الفنية، وذلك بالتعاون مع باقة لامعة من نجوم الفن.

وقال مينا: "اتعاون حاليًا على تحضير أغنيتين مع الفنانة باسكال مشعلاني باللهجة المصرية، والمقرر طرحهما قريبًا.





وأضاف مينا قائلًا: من المقرر أن تغني باسكال باللهجة المصرية، كما اتعاون مع الفنان عبده سليم من خلال أغنية، وهي ضمن ألبومه الجديد، والمقرر طرحه عقب الانتهاء من تسجيله.



