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فن

مينا باخوم يكشف تفاصيل أعماله الفترة المقبلة

الخميس 21/مايو/2020 - 11:29 م
مينا باخوم
مينا باخوم
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سعيد فراج
كشف لاعب الدرامز مينا باخوم عن تحضير بعض أعماله الفنية، وذلك بالتعاون مع باقة لامعة من نجوم الفن.
 
وقال مينا: "اتعاون حاليًا على تحضير أغنيتين مع الفنانة باسكال مشعلاني باللهجة المصرية، والمقرر طرحهما قريبًا.

وأضاف مينا قائلًا: من المقرر أن تغني باسكال باللهجة المصرية، كما اتعاون مع الفنان عبده سليم من خلال أغنية، وهي ضمن ألبومه الجديد، والمقرر طرحه عقب الانتهاء من تسجيله. 

يذكر أن لاعب الدرامز مينا باخوم بدأ احتراف الدرامز، منذ 8 أعوام، وفي فبراير الماضي شارك بافتتاح حفلة شاروموفرز باند في نيو يورك، ويعمل حاليًا على تكوين باند خاص به، ويأمل أن يحقق الباند نجاحًا كبيرًا. 
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