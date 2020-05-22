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أخبار البلد

اليوم.. آخر رحلات المصريين العالقين المنتهية إقامتهم بالإمارات

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:09 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة ،في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا  أحوال العمالة المصرية في دول العمل، كشف فيه عن  أن اليوم الجمعة وصول أخر رحلات الطيران الاستثنائي من  دبي إلي أرض الوطن .


وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة  أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، تلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين ، أشارت فيه إلى أن  اليوم الجمعة يعتبر أخر يوم لوصول رحلات العالقين المنتهي إقامتهم بدولة الإمارات .


وأوضحت أنه علي مدي الأيام الماضية انطلقت من مطار دبي 11 رحلة طيران استثنائي وعلي متنها ما يقرب من 2500  من أبناءنا العالقيم والمنتهي إقامتهم بالبلاد.
 
 
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