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اقتصاد

60 يوما من الحظر.. انخفاض الطلب يتسبب في ركود الأسواق وقطاع الأغذية ينجو وحيدا

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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محمد صبيح
يمر 60 يوما من الحظر على المصريين غدا السبت 23-5-2020 بعد ظهور فيروس كورونا واتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس المستجد وعلى رأسها فرض الحظر الجزئي على المحال والتجار والمواطنين للحد من انتشار الفيروس.

ويستعرض صدى البلد حالة الأسواق بعد مرور 60 يوما من الحظر الجزئي وغلق المحال في تمام الساعة 5 يوميا وحظر تجول المواطنين بعد الساعة الثامنة مساء.


تراجع مبيعات الأجهزة الكهربائية بنسبة 50 %

المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قال إن حركة بيع وشراء الأجهزة الكهربائية تراجعت في مصر بنسبة لا تقل عن 50% وربما تزيد.

وأضاف أن السلوك الشرائي للمستهلك يختلف عن الطبيعي في أوقات الأزمات لافتا إلى تأجيل الأفراح وجميع المناسبات التي قد تساهم في دفع عجلة شراء الأجهزة الكهربائية بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وعن حركة الأسعار أوضح مبروك أن الأسعار مستقرة بسبب ركود البيع والشراء وأن التجار لا يستطيعون تحريك الأسعار في ظل تراجع معدلات الطلب بنسب كبيرة تتخطى حاجز 50%.

تراجع مبيعات الملابس والمنسوجات 70%

المستشار حمدي أبوالعينين عضو مجلس إدارة غرف الصناعات النسيجية إن حركة بيع وشراء الملابس والمنسوجات انخفضت بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح بين 70% و80% مشيرا إلى أن السلوك الاستهلاكي للمصريين في الأزمات يتجه نحو المواد الغذائية.

وأضاف أن إجراءات الدولة الاحترازية ضد كورونا ومنها تطبيق الحظر الجزئي وإغلاق المحال للحد من انتشار الفيروس المستجد ساهمت بشكل كبير في تراجع معدلات الطلب على الملابس والمنسوجات.

توقف بيع وشراء المعسل بعد غلق المقاهي

إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية قال إن مبيعات المعسل أصبحت 0% مشيرا إلى إن إجراءات الدولة للحد من التجمعات في مواجهة فيروس كورونا المستجد وغلق المقاهي ساهم في إيقاف بيع المعسل.

وعن حركة بيع وشراء السجائر، أوضح إمبابي أنها مستقرة وبنفس معدلاتها الطبيعية قبل القرارات الاحترازية وأن حركة الأسعار مستقرة ولم تشهد أي تغير.

طفرة في أداء المطاحن وقطاع الأغذية

حسين بودي رئيس رابطة أصحاب المطاحن قال إن أداء المطاحن مستقر ويشهد حركة إيجابية في إطار إجراءات الدولة لزيادة حصص المطاحن من القمح والمخابز من الدقيق لضمان توفير الخبز للمواطنين.

وأكد بودي أن القمح والدقيق والخبز متوفرون بشكل كبير وكاف وأنه لا مخاوف من حدوث أي عجز أو نقص مشيدا بإجراءات الحكومة العاجلة لتحقيق الأمن الغذائي في الظروف الراهنة.

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