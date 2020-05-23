بعد 60 يوما من الحظر .. ماذا فعلت التضامن فى مواجهة كورونا؟

عقب مرور 60 يوما على على فرض حظر التجول لمواجهة انتشار فيروس كورونا، نفذت الوزارة عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس

منع التعامل الورقي

قررت عدم تلقي أي شكاوى ورقية بالديوان العام أو بإدارات خدمة المواطنين بالمديريات والإدارات الإجتماعية التابعة لها، وذلك فى ضوء قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم وقف أي عمليات للإستعلام والتظلم الشخصى لعملاء برنامج تكافل وكرامة والاقتصار على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عبر رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

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كما أطلقت التضامن مؤخرًا البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيًا.





وتواصل التضامن تنفيذ حزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية، ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.





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كما يتم تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين على الأرقام الخاصة بكل مديرية تضامن اجتماعي على مستوى الجمهورية.





كما تواصل مديريات التضامن الاجتماعي فى المحافظات إجراءات تعقيم مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة ومقار المديريات وتوفير الكمامات والقفازات والمواد المطهرة للحفاظ على النظافة العامة للأبناء، بالإضافة الى توفير منشورات توعوية داخل جميع مؤسسات الرعاية الجمهورية، والاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري لتدريب الأخصائيين الإجتماعيين والعاملين بالمؤسسات علي سبل الوقاية من الفيروس والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ.





وأشارت إلى أن جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية التي تقدم داخل الدور والمتابعة الدقيقة من الوزارة لها، أدت إلى نجاحها فى عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا داخل جميع مؤسسات الرعاية سواء للأطفال الأيتام، أو المسنين أو كبار واطفال بلا مأوى.

تقسيم أصحاب المعاشات

أكدت القباج أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف المعاشات بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.





تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة ، لتصبح على النحو التالى ، أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم يصرفون فى عدد من الأيام ، وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم يقومون بالصرف فى أيام أخرى، وكذلك أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم يصرفون فى أيام أخرى.





أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الامن وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دورى قبل البدء فى عملية الصرف.

مساعدات تكافل وكرامة

وتابعت نيفين القباج عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة على مدار الساعة لضمان اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب التكدسات ومنع انتشار فيروس كورونا.





أكدت القباج أن الوزارة أعدت خطة لصرف تكافل وكرامة تضمنت البدء في صرف مساعدات كرامة الموجهة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة .





وقالت القباج إن محافظات الصعيد تضم معظم مستفيدي تكافل وكرامة وأنه في شهر مايو تأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات المستفيدة من الدعم النقدي بقيمة تزيد على 161 مليون جنيه لحوالي 345 ألف أسرة، كما بلغ نصيب محافظة أسيوط حوالي 127 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 280 ألف أسرة ثم محافظة سوهاج التي يصل الدعم المخصص لها هذا الشهر إلى حوالي 112 مليون جنيه لحوالي 246 ألف أسرة.





وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لمد مظلة الحماية الاجتماعي لتشمل أكبر عدد من الأسر وأن الوزارة حرصت خلال أزمة كورونا إضافة أسر جديدة للاستفادة من الدعم النقدي وصل إلي ١٦٠ ألف أسرة كما سيتم اضافة ٥٠ ألف أسرة جديدة قبل ٣٠ يونيو القادم ليصل إجمالى الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ٣.٦مليون أسرة تضم أكثر من ١٥ مليون فرد.





كما قدمت أوجه مختلفة للدعم سواء من خلال المواد الغذائية التي قامت الوزارة بتوفيرها من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية أو صندوق تحيا مصر لمساعدة الأكثر احتياجًا على تجاوز الأزمة الحالية.

إطلاق قوافل الخير

وأطلقت التضامن قافلة الخير إلى ٨ محافظات في الصعيد بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير عبر الفيديو كفونفراس، وتعد هذه القافلة ثالث قافلة تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن القافلة تحركت نحو ٨ محافظات هي المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر، وتضم ١٢٥٠ طن من المواد الغذائية، وتستهدف أكثر من 2 مليون وجبة، مضيفة أنه من المقرر أن يتم توزيع 125 ألف كرتونة مواد غذائيه لصالح الأسر الأكثر استحقاقا.





وأكدت القباج أن انطلاق قافلة مصر الخير يأتي تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا في جميع المحافظات، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص وإحساسه بالمسئولية المجتمعية في هذه الأزمة هو شئ مثمن ومقدر، مؤكدة على استمرار الدعم في الأسابيع المقبلة في جميع المحافظات الوجه القبلي.





وأضافت القباج أن هذا العمل يوفي احتياج أصيل للمجتمع المصري في الازمة المترتبة علي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن القوافل ستخرج في رمضان وستستمر لما بعد رمضان لنواجه تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلي أن هناك تنسيق دائم بين الوزارات ومع المحافظات وتضم المجتمع المدني ،ليس في مجابهة فيروس كورونا فقط، ولكن هناك تعاون من قبل الأزمة في أزمة السيول وكذلك في رحلة التنمية.





ولفتت القباج إلى أن هذه القوافل تعمل على الصحة والتغذية الخاصة بالأطفال والأمهات والأسر الفقيرة وتقدم المواد الغذائية اللازمة.





وأشادت القباج بمؤسسة مصر الخير مشددة على أنها مؤسسة خيرية تنموية، مشيرة إلى أن الدور الذي تقوم به لا يقتصر على الأزمات أو الكوارث فقط ولكنه دور تنموي مستمر.





وأضافت القباج أن تلك القافلة هي الثامنة التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث تعمل الوزارة مع ٢٠ جمعية ومؤسسة، موضحة أن التعاون يعطي قوة كما أنه يعطي رسالة إيجابية للعالم كله أننا متحدون في مواجهة أي أزمة، وشعارنا مصر بلا عوز أو جوع.





وأشارت القباج إلى أنه يربطنا شراكة وتواصل مع المحافظين استمر على مدار اليوم، والقافلة التي تنطلق اليوم تتجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن هدفنا العمل مع بعضنا البعض كي نستكمل العطاء حتى نخرج من الأزمة على خير.





وأضافت القباج أن الوزارة تسعى لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الاكثر فقرا، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية وهو ما أوصت به القيادة السياسية؛ حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالوصول إلى الفقراء في كل ربوع مصر.





وأوضحت أن الوزارة لا تعمل فقط على تقديم المساعدات ولكن تعمل على التمكين الاقتصادي وفي الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون لدعم العمل من المنازل، وقريبا هناك تعاون مع وزراتي الزراعة والبيئة لإطلاق مشروعات كثيرة لتشجيع الناس علي العمل ليكون المجتمع انتاجي وجزء كبير منها سيكون مشروعات غذائية وزراعية لتحقيق الحماية الاجتماعية للاسر.

مرحلة جديدة لحملة أقوى من المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، وبدعم من بنك ناصر الاجتماعىُ لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات ،بمشاركة البطل النقيب أحمد عبد اللطيف ضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه.





وظهر فى بداية الإعلان شاب صغير لا يتجاوز عمره 17 عاما ،وهو فى صالة جيم فى وجود الضابط أحمد عبد اللطيف والذى يشاهد محادثة بين الشاب وبعض أصدقائه السوء عبر " الواتس أب " يدعونه على سهره لتعاطى المواد المخدرة ومن هنا يبدأ الضابط بنصيحه الشاب بالتحدى وعليه اختيار الطريق الصحيح بالبعد عن الإدمان.





ويواصل الضابط البطل من خلال الإعلان توجيه عدة رسائل للشباب لتوعيتهم بأضرار تعاطى المخدرات ، منها اتخاذ قرار في لحظة ويعيش الشخص حياته ندمان عليه ،فى حين من الممكن اتخاذ قرار أخر فى لحظه وتعيش حياتك فخور بيه.

وتابع الضابط البطل قائلا." أنا لو رجع بيا الزمن هختار آخد نفس القرار لأن قيمتي في الحياة هي إختياراتي ..انا اخترت اني اهزم الخوف جوايا.. اني أواجه ماهربش..اني افضل احارب عدوي لآخر نفس وأفضل واقف على رجلي مهما حصل. .أوعى رجلك تروح في سكة تندم عليها..لإن حياتك مرهونه بقرارك.. امتى تواجه وتعيش حياتك رافع راسك لفوق.. وامتى تهرب .. وتخسر كل حاجه.. وتعيش ندمان انك ماقلتش لأ. . انت أقوى من المخدرات".





و أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن سعادتها بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لإطلاق مرحلة جديدة من الحملة، لافتة إلى أن الدولة تدرك تمامًا قيمة ومكانة ابطالها من القوات المسلحة وتضحياتهم المستمرة ولذلك تستثمر تلك المكانة فى رفع وعى أبنائها بالعديد من القضايا الهامة لاسيما تلك القضايا التى تمس أمنهم وسلامتهم، وتعتبر حملة "أنت أقوى من المخدرات" نموذجًا أمثل لهذا الاستثمار، حيث بدأت هذه الحملة منذ عدده سنوات بمشاركة العديد من النجوم متطوعين واليوم نطلق مرحلة جديدة من الحملة بمشاركة أحد أبطال أبناء القوات المسلحة وهو النقيب أحمد عبد اللطيف ضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه.

تطهير ديوان الوزارة

قام الهلال الأحمر المصري بتطهير وتعقيم ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك استمرارا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وطهر فريق الهلال الأحمر وعقّم مبنى الوزارة رقم ١ و٢ بجميع طوابقهما وداخل جميع مكاتب العمل بالوزارة، ووزع كمامات ومواد مطهرة، وذلك ضمن التدخلات ميدانية للهلال الأحمر لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد –19.





يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

تعاون مع الكنيسة

وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقدم وأعرق كنائس العالم، بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحت مسمى "بنت الملك" لتعزيز أطر التعاون الاجتماعي بين الجهتين.





وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقف الخدمات العامة، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وخلال مراسم توقيع البروتوكول ووفقا للقواعد البروتوكولية المعمول بها بالبنك قام البنك بفتح حساب شرفي لقداسة البابا تواضروس في ضوء الشراكة والتعاون المثمر بين البنك والكنيسة.