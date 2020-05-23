ما هي فائدة التيربو في السيارة ؟

الكثير من محبي السيارات لا يفرق بين المحركات التي تعتمد على وقود الاحتراق العادي المتعارف عليها وبين زيادة قوتها .
ويعرف الشاحن التوربيني أنه اهم قطعة يتم إضافتها إلى محرك السيارة لترتفع قوته الحصانية وعزم الدوران وذلك دون حرق المزيد من الوقود .
كما يعمل الشاحن التوربيني على دفع المزيد من الهواء داخل المحرك وذلك من أجل تحسين احتراق الوقود ويعتمد محرك السيارة على الهواء من اجل حرق الوقود .
فعلى سبيل المثال السيارات التي تمتلك محركا صغيرا مكونا من 4 اسطوانات فهي تستطيع توليد قوة مساوية أو أكبر من سيارات تمتلك محرك بسعة تصل إلى 6 أو 8 إسطوانات .
فسنجد أن فورد موستنج إيكوبست موديل عام 2015 تتمتع بمحرك مكون من 4 أسطوانات مع شاحن توربيني، بالإضافة إلى أنه يولد قوة تصل إلى 310 أحصنة.
ويعرف الشاحن التوربيني أنه اهم قطعة يتم إضافتها إلى محرك السيارة لترتفع قوته الحصانية وعزم الدوران وذلك دون حرق المزيد من الوقود .
كما يعمل الشاحن التوربيني على دفع المزيد من الهواء داخل المحرك وذلك من أجل تحسين احتراق الوقود ويعتمد محرك السيارة على الهواء من اجل حرق الوقود .
فعلى سبيل المثال السيارات التي تمتلك محركا صغيرا مكونا من 4 اسطوانات فهي تستطيع توليد قوة مساوية أو أكبر من سيارات تمتلك محرك بسعة تصل إلى 6 أو 8 إسطوانات .
فسنجد أن فورد موستنج إيكوبست موديل عام 2015 تتمتع بمحرك مكون من 4 أسطوانات مع شاحن توربيني، بالإضافة إلى أنه يولد قوة تصل إلى 310 أحصنة.
أما طراز فورد موستنج v6 موديل نفس العام 2015 وهو يمتلك محرك مكون من 6 اسطوانات بدون شاحن توربيني ومع ذك فهو ينتج قوة 305 حصان.