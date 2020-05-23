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سيارات

ما هي فائدة التيربو في السيارة ؟

السبت 23/مايو/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من محبي السيارات لا يفرق بين المحركات التي تعتمد على وقود الاحتراق العادي المتعارف عليها وبين زيادة قوتها .


ويعرف الشاحن التوربيني أنه اهم قطعة يتم إضافتها إلى محرك السيارة لترتفع قوته الحصانية وعزم الدوران وذلك دون حرق المزيد من الوقود .


كما يعمل الشاحن التوربيني على دفع المزيد من الهواء داخل المحرك وذلك من أجل تحسين احتراق الوقود ويعتمد محرك السيارة على الهواء من اجل حرق الوقود .


فعلى سبيل المثال السيارات التي تمتلك محركا صغيرا مكونا من 4 اسطوانات فهي تستطيع توليد قوة مساوية أو أكبر من سيارات تمتلك محرك بسعة تصل إلى 6 أو 8 إسطوانات .


فسنجد أن فورد موستنج إيكوبست موديل عام 2015 تتمتع بمحرك مكون من 4 أسطوانات مع شاحن توربيني، بالإضافة إلى أنه يولد قوة تصل إلى 310 أحصنة.


أما طراز فورد موستنج v6  موديل نفس العام 2015 وهو يمتلك محرك مكون من 6 اسطوانات بدون شاحن توربيني ومع ذك فهو ينتج قوة 305 حصان.
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