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تكنولوجيا

مايكروسوفت تحتفل بمرور 30 عاما على أشهر لعبة في التاريخ.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 12:00 م
لعبة Solitaire
لعبة Solitaire
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شيماء عبد المنعم
احتفلت شركة مايكروسوفت Microsoft، أمس، الجمعة، بمرور 30 عاما على إطلاق لعبة أوراق اللعب الشهيرة Solitaire، حيث قالت عملاق التكنولوجيا الأمريكية في تدوينة لها، إن اللعبة تضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشط يوميا حول العالم.


وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أطلقت مايكروسوفت لعبة أوراق اللعب سوليتير لأول مرة في مايو 1990، كجزء من نظام التشغيل ويندوز 3.0، والتى تضم حاليا أكثر من 35 مليون لاعب شهري.




وتعد لعبة سوليتير واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية في التاريخ، حيث كان الهدف من تصميمها في البداية هو تعليم المستخدمين كيفية استخدام الفأرة، إذ يتعلم الأشخاص كيفية السحب والإفلات في نظام ويندوز، وذلك من خلال سحب بطاقات افتراضية وإسقاطها في مكان محدد يعلم المستخدمين، والتي ما زلنا نستخدمها اليوم في وظائف كثيرة داخل نظام التشغيل.


وتعرف لعبة مايكروسوفت سوليتير أيضًا باسم Windows Solitaire، وتطلقها الشركة الأمريكية مع كل إصدار من إصدارات نظام التشغيل ويندوز لأكثر من عقدين، وهذا يعني أنها توفرت على أكثر من مليار جهاز كمبيوتر، ولم تتوقف اللعبة عن كونها جزءا مخصصا من نظام ويندوز حتى إصدار Windows 8 في عام 2012.


وبفضل شعبيتها الكبيرة في جميع أنحاء العالم، قررت مايكروسوفت إطلاق لعبة سوليتير بأكثر من 65 لغة، ويتم لعبها في أكثر من 200 سوق. وقد حصلت Microsoft Solitaire على أول تحديث رئيسي لها في عام 2012 بالتزامن مع إزالتها من ويندوز 8 لتصبح تطبيقا مستقلا.


ويتضمن تطبيق لعبة Solitaire، خمسة أوضاع لعب جديدة، وتحديات يومية، وأحداثا تنافسية، وتكاملا مع خدمة Xbox Live، وحتى القدرة على اختيار صعوبة المستوي، ثم عادت لعبة أوراق اللعب الشهيرة كجزء من نظام ويندوز 10 في عام 2015، كما أنها متاحة للعب على أنظمة الهواتف الذكية أندرويد، وiOS.
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