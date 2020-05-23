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أخبار العالم

إيران تسجل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة

السبت 23/مايو/2020 - 12:44 م
سمر صالح
أعلنت السلطات فى إيران، عن تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية "كيانوش جهانبور" إلى أن إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا وصل إلى 133 الاف و521 حالة.

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وأضاف أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بالفيروس وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 7359 حالة.

وأشار جهانبور إلى أن عدد اصابات كورونا في البلاد بلغ 133 الاف و521 حالة لغاية الان بينهم  2633 شخص في حالة حرجة.

وأكد ان عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بلغ 104 الف  و72 حالة حتي الان.

وأختتم متحدث الصحة الإيرانية،تصريحاته قائلا:"إن 781  الفا و286 شخص خضعوا لفحص كورونا في جميع انحاء البلاد.

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