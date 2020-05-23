لكسر الملل.. فن تقديم العيدية بطرق جديدة





فأن فن تقديم العيدية من اكثر الطرق المبهجة ، ونقدم لك اليوم بعد الحيل والطرق التي تسعدك علي تقديم العيدية .





1- الطريقة التقليدية وهي كتابة بعد الكلمات علي النقود.

2- يمكك صناعة كارت بسيط مع كتابة جملة للمعايدة علي الكارت وربط النقود او لصقها بطريقة سهلة .

3- يمكنك وضع العيدية داخل طبق التسالي لأبناءك وكل شخص يبحث عن عيديته حتي يحصل عليها.

4- لعبة البحث عن العيدية من خلال تخبئتها في اماكن مختلفة وكل شخص يبحث عن العيدية.

5-يمكن عمل صندوق بأسم كل طفل ويحتوي علي لعبة وحلوي والعيدية.





وهذه الطرق قد تكون غير تقليدية لتعويض الاطفال عن عدم الخروج من المنزل وقضاء عيد بدون ملل ، ولن تقتصر العيدية علي الاطفال فقط ولكن يمكن تقديمها للام او للزوجة حتي اذا كانت عيدية رمزية ولكنها لها اثر نفسي كبير علي الاسرة جميعا.