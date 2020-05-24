فريدة سيف النصر تعتذر لجمهورها عن نهاية مسلسل الفتوة

اعتذرت فريدة سيف النصر عن نهاية مسلسل الفتوة، خاصة بعد الانتقادات التى تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" أنها لم تكن على دراية بهذه النهاية، وأنها قدمت دورها كشخصية مخلصة وأمينة طيلة ‏الحلقات السابقة قبل أن يقرر المؤلف تغيير النهاية.‏

وتابعت: "مقدرش على زعل جمهوري، يا جماعة يا اللي حبيتم الفتوة العمل العظيم وحبيتم شخصياته وحسن ‏الجبالي حبيبي.. وحبيتم حاج أحمد رغم إنه ضيف.. وبتلوموني ما تزعلوش وتقلبوا أنا والله ما أعرف ازاي طلعت خاينة أنا المفروض ‏جدعة معاه ومش عايزه أتكلم هو أنتم شفتوني ولا كلام".‏

اقرأ أيضا:

الفتوة الحلقة 30 عودة حسن إلى الفتونة.. تفاصيل

وأضافت: "ما أنا مش موجودة بقى طيب واجهوني بيهم وبالرجالة وعزمي، ليه كده يا هاني سرحان، أنا حبيبتك من أول عمل لك الأب ‏الروحي ده أنا والمنباوي كنا بنكلم نفسنا من اللي عملته في الحاج أحمد كمان بتقلب الناس عليا من حبهم لحسن ما أنت دراكولا الدراما ‏مش أنا اللي سميتك كده".‏

واختتمت: "ياجماعه هو هاني كده يصعب عليه حد يفضل محبوب في شخصياته أو عايش ده أسلوب حياة، يعني تكلمني تصالحني ‏وبعدها تروح تطلعها ندلة هاه هاتدافع عني بعمايلك دي ولا أتكلم أنا.. هو كل حاجة من ورايا كده قفايا ورم يا ابني".‏

‎

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.