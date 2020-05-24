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محافظات

في أول أيام العيد.. انقطاع الكهرباء كورونا يحرم أهالي منيا القمح من فرحة العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 10:03 ص
انقطاع الكهرباء عن
انقطاع الكهرباء عن منيا القمح
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محمد الطحاوي

شهدت العديد من قرى مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتحديدا بقرى "شلشلمون وكفر شعبان وبني هلال وعزب النقطة وعزبة البرنس والحوض الطويل" منذ الصباح الباكر انقطاع التيار الكهربائي، نظرا لوجود عطل مفاجئ.

 

ناشد أهالي المركز المهندس عادل عبد العزيز وكيل وزارة الكهرباء بالشرقية سرعة التدخل وإصلاح العطل من أجل أعادة التيار الكهربائي وخاصة لانقطاعه في الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك.


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وأكد الأهالي في استغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع "صدى البلد" انهم فوجئوا صباح اليوم بانقطاع الكهرباء، مما أدي الي تعطل كثير من المصالح وانقطاع المياه أيضا مما حول فرحتهم بأول أيام العيد إلى حزن وكابوس.


واستكمل الأهالي أن شوارع القرى وخاصة قرية الحوض الطويل خالية من المارة وخاصة لوجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية.


ومن جانبه فقد أكد المهندس أسعد مدير إدارة الكهرباء بشرق منيا القمح، أنه حدث عطلا مفاجئا في أحد الكابلات المغذية لتلك القرى.


وعلى الفور انتقل فريق من رجال الصيانة وجار العمل على إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن.

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