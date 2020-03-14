متحدث الكهرباء يوضح تفاصيل وأسباب انقطاع التيار وموعد عودته

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إنه على الرغم من شدة الأمطار الإ ون فرقة الطوارئ تعمل فى الشوارع على مستوي أنحاء الجمهورية ومازالو فى العمل حتي الآن.





وأضاف الدكتور أيمن حمزة خلال تصريحات تليفزيونية، أنه مع هطول الأمطار الغزيرة فى بعض المناطق حدث أنغمار لبعض المهمات الكهربائية فى أماكن متفرقة وهذا أدي إلى حدوث خطورة على المواطنين ولن يتم إيصال الكهرباء الإ بعد انقطاع هطول الأمطار.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ، أن هناك مهمات كهربائية حدث لها عطل بسبب شدة نزول الأمطار، مشيرا إلى أن فرقة الطوارئ لن تعود إلى منازلهم حتي يتم توصيل التيار الكهربائي الى جميع المناطق التى ليس بها كهرباء.





وأوضح الدكتور أيمن حمزة، أنه على أقصي تقدير ووقت أن سوف يعود التيار الكهربائي إلى جميع المنازل مساء اليوم أو صباح غدا، مضيفا أنه سيتم عمل الصيانه إلى جميع المهام الكهربائية التى تحتاج إلى ذلك.





وأشار إلى أن، المناطق التى بها أنقطاع فى التيار الكهربائي هم أكتوبر والشيخ زايد والتجمع الأول والتجمع الثالث والتجمع الخامس والشروق والعبور هذه هي التى يوجد بها بعض المناطق ليس بها تيار كهربائي ولكن تم علاج الاسباب المسئولة عن أنقطاع التيار الكهربائي بها.