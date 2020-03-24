أهالى كفر البربرى بالدقهلية يشكون من انقطاع الكهرباء بالأيام

استغاث المواطن إبراهيم سليم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع التيار الكهربائى بالأيام عن كفر البربرى سليمان- قرية ميت القرشى- مركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن انقطاع التيار كان له تأثير سلبى على الجميع.





ويقول فى رسالته: انقطعت الكهرباء بشكل مستمر من الساعة 4 صباحا لمدة 4 أيام متواصل وبشكل مستمر مما يؤثر بطريقة سلبية على صحتنا ومن المعروف والبديهى لدى الجميع أن الكهرباء هى من المتطلبات الأساسية للإنسان لممارسة أدنى درجات العيش، مطالبا بانتظام وصول الكهرباء إلى القرى بالدقهلية.





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتس آب 01006735360



