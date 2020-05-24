أول أيام عيد الفطر 2020 .. تقف الملائكة على أبواب الطرقات وتنادي بـ 26 كلمة

المبارك، يعد من أعظم أعياد الإسلام ، حيث إ

نه إذا أتم الصائمون عبادتهم في رمضان، جلسوا في العيد يشكرون الله تعالى ويكبرونه على ما هداهم ووفقهم، فمن الواجب استشعار فضل الله عز وجل أن بلغنا رمضان، لذا فإن

حمد الله تعالى وشكره عند إكمال الشهر الفضيل هو منهج الإسلام وتوجيه القرآن، كما