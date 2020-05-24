بعد إصابتها بـ كورونا.. تعرف على أصدقاء رجاء الجداوي المقربين

وأعلنت رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي تم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأعلنت رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي تم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين علي قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، محمود قابيل».





وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.



