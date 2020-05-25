يسرا تتحدث عن يوسف شاهين وأحمد زكي.. فيديو

قالت الفنانة يسرا إن الفنان أحمد زكي صديق مخلص وصاحب صاحبه، وممثل فوق الخيال ومن أعظم الناس التي تتقمص الشخصيات، ومن أفضل الشخصيات التي تتعامل معها، رغم انه شعنون ونرفوز ولكن قلبه نظيف وطيب.





وتحدثت «يسرا» خلال لقائها في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى عن المخرج الراحل يوسف شاهين: «رجل مميز وعبقري، متابعة يوسف شاهين حدوتة مصرية».





وأوضحت أن يوسف شاهين حريص على أن الممثل يكون جزء من كل شئ في التصوير، مضيفة أنه في مرة طالب الممثلين بترميم تمثال وتغير لون الحائط، متابعة اللي شغال مع يوسف شاهين شغال كل حاجة لأنه كان يسير بمبدأ انت جزء من الفيلم ويوسف شاهين جزء من الفيلم.





كشفت الفنانة يسرا عن كواليس وأسرار مشاركتها في مسلسل «خيانة عهد» وشخصيتها التي جسدتها في المسلسل التي تأثر بها الجمهور وتفاعل معها في كل حلقة، موضحة ا ن فريق العمل رغم انها تعمل معهم لأول مرة لكن قدموا عمل فني رائع.



