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تكنولوجيا

شبكة اتصالات تايلاندية تسرب 8 مليار سجل لبيانات شخصية تخص ملايين العملاء

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:01 ص
شبكة اتصالات تايلندية
شبكة اتصالات تايلندية تسرب 8 مليار سجل لبيانات شخصية تخص ملا
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ندى على
اكتشف Justine Paine جاستين باين، الباحث في مجال الأمن الإلكترونى، أن أكبر شبكة اتصالات خلوية في تايلاند قامت بتسريب مليارات السجلات الإلكترونية على شبكة الإنترنت لعملائها. 

وبحسب صحيفة Tech Times فإن  AIS وهى أكبر شبكة اتصالات خلوية في تايلاند، قامت بتسريب حوالى 8 مليار سجل إلكترونى تخص ملايين من عملائها على شبكة الإنترنت، فى أكبر تسريب لقواعد بيانات العملاء. 


وتم ترك قاعدة البيانات الخاصة بملايين العملاء التايلنديين لشبكة AIS بدون كلمة سر، حيث يمكن للعوام الدخول على القاعدة والاطلاع على مليارات السجلات للبيانات الشخصية للعملاء. 

واستطاع جاستين باين من خلال تصفح قاعدة البيانات، معرفة كل ما يفعله مستخدم الإنترنت في المنزل طوال الوقت أثناء التتبع  ورسم صورة عنه كاملة عنه. 

وقام  باين من تنبيه شبكة AIS، احيث كان قد فتح قاعدة البيانات في 13 مايو الماضى، ومع ذلك، لم تستجب الشبكة لتنبيهاته، فاضطر إلى اللجوء  إلى الإبلاغ عن التسريب الهائل على مدونته، كما قام بإبلاغ موقع  TechCrunch الأمريكى المتخصص في التكنولوجيا.  

وبعد انتشار المعلومات عن التسريبات قامت الشبكة أخيرا بسحب قاعدة البيانات المفتوحة لها من على الانترنت، وغلقها لتفادى ارتكاب جرائم ضد أفرادها. 

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