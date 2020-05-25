ريهام أيمن تشارك جمهورها بصور جديدة من إطلالتها المفضلة

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بصور لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





و نشرت ريهام عدد من صورها تخير جمهورها بينهم وعلقت على الصور قائلة :" واحدة من إطلالاتي المفضلة حبيتوا انهي من ال 4 "





وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" ريهام صورك كل قمر زيك و كلهم حلوين ".





وتابعت أخرى قائلة :" قمر في كله ".





وأضافت أحد محبيها قائلة: " بحب ستايل لبسك أوي"



