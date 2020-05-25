AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريهام أيمن تشارك جمهورها بصور جديدة من إطلالتها المفضلة

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:47 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
Advertisements
ندي فكري
شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بصور لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 و نشرت ريهام عدد من صورها تخير جمهورها بينهم وعلقت على الصور قائلة :" واحدة من إطلالاتي المفضلة حبيتوا انهي من ال 4 "

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" ريهام صورك كل قمر زيك و كلهم حلوين ".

وتابعت أخرى قائلة :"  قمر في كله ".

وأضافت أحد محبيها قائلة: " بحب ستايل لبسك أوي" 

و يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان أحدث أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ريهام أيمن تستمتع بيوم الأربعاء علي طريقتها الخاصة

صور مبهجة.. ريهام أيمن تحتفل مع عائلتها بعيد شم النسيم.. شاهد

شاهد.. ريهام أيمن تحتفل بيوم الأرض

كيف تقضي ريهام أيمن يومها في الحجر المنزلي.. شاهد

شاهد.. ريهام أيمن في أحدث إطلالة

شاهد.. ريهام أيمن في أحدث إطلالة لها

ترشيحاتنا

أحمد خالد صالح ينشر صورة له من تصوير خطيبته هنادي مهنا

الصحة: خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

16 إصابة جديدة بـ كورونا في أسيوط

مصر تحارب كورونا والأطباء يهاجمون الصحة..التفاصيل الكاملة لأزمة الوزارة والنقابة بسبب ضحايا الجيش الأبيض

ننشر صور الأشقاء الثلاثة المتوفين بـ كورونا في الشرقية

في 4 دقائق.. قصة توصيل عيدية العيد بالطائرة الدرون في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا