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تكنولوجيا

هواوي تطلب من سامسونج و سكي هاينيكس مدها بالمعالجات وتجاهل قرارات ترامب

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:03 م
هواوى تطلب من سامسونج
هواوى تطلب من سامسونج و سكي هاينيكس مدها بالمعالجات وتجاهل ق
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ندى على
قالت شركة هواوى الصينية إنها ستطلب من شركة سامسونج وشركة  SK Hynix  وسكي هاينيكس، الكوريتان الجنوبيتان، إمدادها بالمعالجات لصناعة هواتفها، بعد قرار الحكومة الأمريكية بفرضها قيودا على شركات تصنيع الرقاقات خارج  الولايات المتحدة والتى تستخدم تقنيات التصنيع الأمريكية بإلزامها الحصول على تراخيص قبل شحن المعالجات إلى هواوي أو الشركات التابعة لها.

وبحسب صحيفة Korea Economic Daily فإن هواوى طلبت من شركتى سامسونج وسكي هاينيكس إمداد ثابت من المعالجات والرقاقات داخل هواتفها بسبب الضغوط المتزايدة التى تواجهها الشركة  من الولايات المتحدة لعزل كل معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التى تستخدمها هواوى في صناعة هواتفها. 


وقام مسئولون من شركة هواوى بدعوة كبار المسؤولين التنفيذيين في فروع شركتى سامسونج وسكي هاينيكس في الصين إلى طلب إمدادات ثابتة من المعالجات، بغض النظر قرارات الحكومة الأمريكية.

وتعتبر شركة هواوى أكبر مورد لمعدات الاتصالات في العالم، وواحدة من أكبر خمسة عملاء لشركتى سامسونج وسكي هاينيكس حيث تنفق حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي لشراء المعالجات و DRAM وشرائح ذاكرة فلاش NAND من الشركتين كل عام . 

ومؤخرا، قالت وزارة التجارة الأمريكية، إنها أضافت 33 شركة صينية ومؤسسات أخرى إلى القائمة السوداء للتعاون التجارى، والمدرجة عليها شركة هواوى بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي من ضمنها أنشطة مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل وأنشطة عسكرية أخرى.

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