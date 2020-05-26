طريقة عمل شاورما اللحمة المفرومة.. فيديو

مقادير شاورما اللحمة المفرومة:

لحمة مفرومة

بصل مفروم

ثوم مفروم

طماطم مكعبات صغيرة

توابل شاورما

بقدونس مفروم





- للتزين:





حلقات بصل

حلقات طماطم

بقدونس طازة





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-سلطة الطحينة

طحينة

خل

ثوم بودرة

بقدونس





للتقديم

عيش شامي





طريقة تحضير شاورما اللحمة المفرومة

تسخن طاسة بالزيت ويضاف البصل، الثوم، البقدونس، مع البهارات والملح والفلفل وتقلب

تضاف الطماطم المكعبات وتقلب

تقدم مع العيش الشامي، وسلطة الطحينة

تزين بحلقات البصل والطماطم، وتقدم





-الطحينة





تخلط الطحينة مع الماء حسب الحاجة، الملح، الفلفل، ثوم بودرة، الخل، البقدونس

ترش بالزيت على الوجه، والبقدونس، وتقدم







