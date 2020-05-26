طريقة عمل المعصوب بالموز والحليب الدافئ

يمكن تحضير أكلات مختلفة وبسيطة في المنزل من جميع أنحاء العالم، ومن بين هذه الأكلات المعصوب، وهو أكلة يمنية وسعودية شهيرة تقدم كنوع من الحلوى، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة عمل المعصوب بطريقته المعهودة في بلده.
وقت التحضير: 40 دقيقة
وقت الطهي: 20 دقيقة
طريقة عمل المعصوب :
المكونات:
كوب دقيق اسمر
½ كوب حليب دافئ
½ ملعقة صغيرة خميرة
½ ملعقة صغيرة سكر
رشة ملح
½ ملعقة صغيرة فانيليا
قشطه
3 حبات من الموز
عسل
طريقة عمل المعصوب:
1- نخلط المكونات الجافة، ثم نضيف إليها الحليب، ونقوم بعجن جميع المكونات جيدا، وتركها لمدة نصف ساعة.
2- نقطع العجين إلى ثلاث قطع، ونقوم بفرده، ثم نتركها لكي تتحمر في طاسة وتنضح لتصبح مثل الخبز.
3- نفرم العجين في الخلاط، ثم نخرجها ونضعها في طبق التقديم
ونضيف عليها الموز، ثم نضيف لها القشطة والعسل.