طريقة عمل المعصوب بالموز والحليب الدافئ

كوب دقيق اسمر

½ كوب حليب دافئ

½ ملعقة صغيرة خميرة

½ ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

½ ملعقة صغيرة فانيليا

قشطه

3 حبات من الموز

عسل





طريقة عمل المعصوب:



1- نخلط المكونات الجافة، ثم نضيف إليها الحليب، ونقوم بعجن جميع المكونات جيدا، وتركها لمدة نصف ساعة.





2- نقطع العجين إلى ثلاث قطع، ونقوم بفرده، ثم نتركها لكي تتحمر في طاسة وتنضح لتصبح مثل الخبز.



