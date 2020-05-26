حدث ليلا.. عودة الحياة لما قبل كورونا في السعودية.. وظهور جثة خلال الحفر لإنشاء كوبري الحلمية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26-5 - 2020 عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها والتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:





عثر العاملون في إنشاء كوبري الحلمية الجديد أثناء أعمال الحفر، على جثة شبه متحللة، أسفل أكوام التراب.





أصبح جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي الكونغولي، على أعتاب الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق، وذلك عقب عرضه على رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول .





تشهد صناعة السينما في الفترة الحالية، انتكاسة غير مسبقة، بسبب تعليق دور العرض السينمائي، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، الذي كبد الوسط الفني خسائر فادحة حتى الآن.





أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تغيير أوقات السماح بالتجول في مناطق المملكة لتصبح من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، بداية من الأحد المقبل 31 من مايو، وحتى السبت الموافق 28 من شهر شوال.





لم تكن الأزمة التي نشأت مؤخرا بين بعض الأطباء ووزارة الصحة، تستدعي كل هذا الجدل المثار لولا أن عناصر خارجية نفخت بخبث في النيران وحاولت خلق فتنة ووقيعة بين وزارة الصحة والقطاع الطبي الذي يحظى بدعم كامل من الدولة في حربه على فيروس كورونا.





أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، في المجالات، بما فيها الطلبات الداخلية في المطاعم، والطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.





أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، موعد عودة الحياة إلى طبيعتها، كما كانت قبل الإجراءات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





أعلن مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.





أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً، ابتداءً من الخميس المقبل، 5 شوال، وحتى نهاية السبت 7 شوال.





ذكرت فضائية الحدث السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وميليشات حكومة الوفاق، بمنطقتي الرحوميبن والرواجح شرق مدينة طرابلس الليبية.

