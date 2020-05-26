عاتبها زوجها لتركها عش الزوجية.. انتحار ربة منزل في البحيرة بالحبة القاتلة

أقدمت ربة منزل على الانتحار وتناولت الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال بسبب نشوب مشادة مع زوجها بعد عودتها من منزل أهلها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز دمنهور يفيد بورود بلاغ من مستشفى الرحمانية المركزى بوصول "سمية. م"، 26 سنة، ربة منزل، وتقيم بقرية منية بنى موسى، بدائرة مركز دمنهور، جثة هامدة ادعاء انتحار تناول قرص غلة.



