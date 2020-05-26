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حوادث

عاتبها زوجها لتركها عش الزوجية.. انتحار ربة منزل في البحيرة بالحبة القاتلة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:50 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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جمالات الدمنهورى

أقدمت ربة منزل على الانتحار وتناولت الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال بسبب نشوب مشادة مع زوجها بعد عودتها من منزل أهلها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز دمنهور يفيد بورود بلاغ من مستشفى الرحمانية المركزى بوصول "سمية. م"، 26 سنة، ربة منزل، وتقيم بقرية منية بنى موسى، بدائرة مركز دمنهور، جثة هامدة ادعاء انتحار تناول قرص غلة.


وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات بين المتوفاة وزوجها، بسبب تركها منزل الزوجية والتوجه لزيارة أسرتها، وبعد أن قام الزوج بمصالحتها، وأعادها لمنزلها ليلة العيد، نشبت بينهما خلافات وقامت على إأثرها الزوجة بالانتحار بتناول الحبة السوداء ولقيت مصرعها في الحال، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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