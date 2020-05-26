نشرة السوشيال ميديا.. هالة صدقي تنفعل بسبب حالة رجاء الجداوي.. صورة نادرة لـ راندا البحيري.. نانسي عجرم تروج لحفلها الغنائي

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها.
علقت الفنانة هالة صدقى، على الجدل الكبير الذي حدث عقب وفاة طبيب مصابا بكورونا وإصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.
نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة قديمة من فيلم "جواز بقرار جمهورى"، بصحبة الفنان الراحل سعيد صالح والفنان هانى رمزى.
نشرت الفنانة نانسى عجرم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها.
نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، مجموعة صور من فيلم "إبراهيم الأبيض" بصحبة عدد من النجوم الكبار، من بينهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز.