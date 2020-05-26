نشرة السوشيال ميديا.. هالة صدقي تنفعل بسبب حالة رجاء الجداوي.. صورة نادرة لـ راندا البحيري.. نانسي عجرم تروج لحفلها الغنائي

علقت الفنانة هالة صدقى، على الجدل الكبير الذي حدث عقب وفاة طبيب مصابا بكورونا وإصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة قديمة من فيلم "جواز بقرار جمهورى"، بصحبة الفنان الراحل سعيد صالح والفنان هانى رمزى.

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة قديمة من فيلم "جواز بقرار جمهورى"، بصحبة الفنان الراحل سعيد صالح والفنان هانى رمزى.