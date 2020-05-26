رئيس الدفاع الجديدي يهاجم إدارة الزمالك ويثني على الأهلي بسبب أحداد وأزارو





وطالب نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إدارتي الأهلي والزمالك، بصرف نسبة 20% من إعارة لاعبيهما وليد أزارو وحميد أحداد، لصفوف ناديي الاتفاق السعودي، والرجاء المغربي على الترتيب، بناءً على بند تم وضعه في عقود اللاعبين عند بيعهما لقطبي الكرة المصرية.









وقال المقتريض في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية:" تواصلنا مع إدارة نادي الزمالك وماطلت معنا بشكل كبير بشأن مستحقات أحداد ومازالوا يماطلون، ولا يريدون دفع نسبة الـ 20% المذكورة في العقد، لذا شكوناهم للفيفا."









وكان نادي الدفاع الحسني الجديدي، قد تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة من نادي الزمالك، نظير إعارة أحداد للرجاء المغربي.







