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رياضة

رئيس الدفاع الجديدي يهاجم إدارة الزمالك ويثني على الأهلي بسبب أحداد وأزارو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
هاجم عبد اللطيف المقتريض، رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إدارة نادي الزمالك، بسبب مماطلتهم في صرف المستحقات المتأخرة من إعارة اللاعب حميد أحداد لصفوف نادي الرجاء المغربي.


وطالب نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إدارتي الأهلي والزمالك، بصرف نسبة 20% من إعارة لاعبيهما وليد أزارو وحميد أحداد، لصفوف ناديي الاتفاق السعودي، والرجاء المغربي على الترتيب، بناءً على بند تم وضعه في عقود اللاعبين عند بيعهما لقطبي الكرة المصرية.


وقال المقتريض في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية:" تواصلنا مع إدارة نادي الزمالك وماطلت معنا بشكل كبير بشأن مستحقات أحداد ومازالوا يماطلون، ولا يريدون دفع نسبة الـ 20% المذكورة في العقد، لذا شكوناهم للفيفا."


وكان نادي الدفاع الحسني الجديدي، قد تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة من نادي الزمالك، نظير إعارة أحداد للرجاء المغربي.


وأضاف المقتريض:" أما النادي الأهلي، فوجدنا منهم تعاونًا كبيرًا، قاموا بصرف نصف المبلغ المطلوب، وسيقومون بصرف المتبقي، أما مسئولو الزمالك فيماطلون بغرابة.
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