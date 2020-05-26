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حوادث

سرق شقة جارته المتوفاة بـ كورونا.. التحريات: استغل تواجد أسرتها في الحجر الصحي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عاطل سرق أموالا ومتعلقات من شقة جارته المتوفاة بفيروس كورونا، بعد أن استعان بـ ٢ آخرين هاربين لارتكاب الواقعة.
تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي بتعرض شقة بشارع الوسط بعرب غنيم دائرة القسم للسرقة .
على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص وجمع المعلومات تبين أن عاطلا جار المتوفاة وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه والمسروقات.
وأقر المتهم فى أقواله أنه قد استغل تواجد أسرة المتوفاة لتلقى العلاج داخل الحجر الصحى لاصابتهم بفيروس كورونا ، واستعان ب٢ من أصدقائه لسرقة الشقة.
وقد ادلى المتهم باوصاف شركيه فى ارتكاب الواقعة والاماكن التى يترددون عليها ، وجار ضبطهما ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
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