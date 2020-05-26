محافظ كفر الشيخ: حبس 5 مواطنين بسبب مخالفات البناء ولا تهاون في الإزالات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة ومنع استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة أشكال التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مؤكدًا علي استمرار جهود أجهزة المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن فى إزالة التعديات بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى.





وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد جميع أعمال البناء المخالف والتعامل الفوري معها، وأن الإزالات تتم بصورة رادعة لعدم السماح للمخالف بتكرار مخالفته مجددًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا أنه تم حبس 5 مخالفين في مخالفات البناء، وجارٍ عرض باقى المتهمين، تنفيذًا لقرار النيابة العسكرية.





ومن جانبه أوضح اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم تنفيذ إزالة عدد من حالات التعديات علي الأراضي بمراكز " كفرالشيخ، سيدي غازي، سيدي سالم، مطوبس، الحامول، فوه، بيلا"، مشيرًا إلى أنه تم تسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أي تعدٍ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.





جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ، قد رصدت 18 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، ومخالفة بناء بدون ترخيص، وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الارض، بمعرفة مديرية الأمن، وإحالة المخالفين للعرض علي النيابة العسكرية، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



