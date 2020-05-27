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منوعات

بعد حادثة النبات القاتل.. 7 أعراض لـ تسمم الكلاب

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:33 ص
تسمم الكلاب
تسمم الكلاب
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عزة عاطف
توجد عدة أعراض تدلعلى تسممالكلاب، يجب على المربينمعرفتها؛ بعد حادثة تسمم كلب بسبب نبات نخيل الورق المقوى (ساجو) المنزلي، والذي يجهل الكثيرون خطورته وحمله لمادة سامة على الإنسان والحيوان، يمكنها التسبب في التليف الكبدي الحاد.

وإليك 7 أعراض تدل على تسمم الكلاب:

1- سيلان اللعاب المصحوب بالتقيؤ.
2- إسهال.
3- براز لونه داكن.
4- نوبات رجفان وارتعاش.
 5- شحوب اللثة.
6- خمول شديد
7- تغيرات في سلوكه نحو الأكل أو الشرب.

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وتعد جميع أجزاء نبات النخيل المقوى أو الساجو شديدة السمية للإنسان والحيوان مما قد يتسبب في العديد من الأعراض القاتلة والخطيرة منها فشل الكبد والوفاة وفقا لصحيفة "مترو".

ويتم التسمم حتى إذا كان التعرض للنبات بسيطا، وذلك بسبب احتوائه على مادة السيكاسين السامة، والموجودة في جميع الأجزاء بداية من الجذع والجذور ثم الأوراق والبذور الصغيرة الشبيهة بالتوت.
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