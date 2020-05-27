أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، الأربعاء 27-5-2020، بسوق العبور للجملة، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 2 جنيه و 5 جنيهات. ننشرفي تعاملات اليوم، الأربعاء 27-5-2020، بسوق العبور للجملة، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 2 جنيه و 5 جنيهات.





سعر الكيلو الواحد من البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه؛ أما الكوسة فوصلت لما بين 2 إلى 4.5 جنيه في الكيلو الواحد. وتراوحالواحد من البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه؛ أما الكوسة فوصلت لما بين 2 إلى 4.5 جنيه في الكيلو الواحد.

وبلغ سعر الجزر بدون عروش بين 2 و4.5 جنيه للكيلو الواحد، والفاصوليا 4.5 جنيهات، والباذنجان البلدي والرومي بين 2 و3 جنيهات للكيلو.





وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي نحو 4.5 جنيه في الكيلو، وكذلك الحال بالنسبة للفلفل الحامي البلدي، أما كيلو الملوخية فوصل لـ 4 جنيهات.





وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 2 و4 جنيهات، والبسلة بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد.









أما الجوافة فبلغ سعرها 9 جنيهات للكيلو وتراوح سعر الفروالة والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات للكيلو.