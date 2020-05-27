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اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 27-5-2020

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:21 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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أحمد علام
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، الأربعاء  27-5-2020، بسوق العبور للجملة، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 2 جنيه و 5 جنيهات. 
 

وتراوح سعر الكيلو الواحد من البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه؛ أما الكوسة فوصلت لما بين 2 إلى 4.5 جنيه في الكيلو الواحد.
 
وبلغ سعر الجزر بدون عروش بين 2 و4.5 جنيه للكيلو الواحد، والفاصوليا 4.5 جنيهات، والباذنجان البلدي والرومي بين 2 و3 جنيهات للكيلو.
 

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي نحو 4.5 جنيه في الكيلو، وكذلك الحال بالنسبة للفلفل الحامي البلدي، أما كيلو الملوخية فوصل لـ 4 جنيهات. 

 وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 2 و4 جنيهات، والبسلة بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد.

 

 أما الجوافة فبلغ سعرها 9 جنيهات للكيلو وتراوح سعر الفروالة والكانتلوب بين  3 و7 جنيهات للكيلو.
ووصل سعر كيلو الليمون البلدي إلى 11 جنيها ، وتراوح سعر العنب البناتي من 8 و 12 جنيهات للكيلو. 
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