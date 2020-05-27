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أخبار العالم

يمنع تكاثر كورونا ويتسبب في موتها.. إسرائيل تعلن اكتشاف علاج للفيروس الفتاك

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:55 ص
إسرائيل تعلن اكتشاف
إسرائيل تعلن اكتشاف علاج للفيروس الفتاك
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء، تفاصيل إعلان معهد إسرائيلي عن اكتشاف علاج جديد يقضي نهائيًا على فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 ، ويمنع تكاثره داخل الخلايا البشرية ويتسبب في موتها.

وذكرت قناة "كان" العبرية ، أن وزارة الدفاع الإسرائيلي أعلنت أن هناك بحثًا أُجري في المعهد البيولوجي بتل ابيب، وأظهر نجاح كبير لعلاج مصابي فيروس كورونا.

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وقالت قناة "كان" إن العلاج الجديد مبني على أساس دواءين أُعِدا لمعالجة مصابي داء "جوشيه".
 
وتابعت القناة العبرية، أن الدواء الجديد يمكنه أن يعالج مرضي كورونا المدى القريب، وتمت المصادقة عليه من قبل الجهات المختصة بمراقبة الأدوية في العالم.
 
وأكد البحث الذي أجراه المعهد الإسرائيلي أن الدواء المذكور يمنع تكاثر الفيروس داخل الخلايا البشرية ويتسبب في موتها.
 
وأفادت القناة الإسرائيلية ان العلاج الجديد تم اختباره على الحيوانات المخبرية ونجح فى قتل عدة أنواع من الفيروسات.
 
وإختتمت القناة العبرية، أن العقار المزدوج يستخدم حاليًا فى معاجلة أمراض أخرى ومن المتوقع أن يتم المصادقة عليه كدواء لفيروس كورونا خلال فترة وجيزة.

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