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مرأة

على البحر.. كارولين عزمى بإطلالة لافتة عبر إنستجرام

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:18 م
كارولين عزمى
كارولين عزمى
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نهى هجرس
شاركت الفنانة كارولين عزمى، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة لافته على البحر تبرز عن جمالها.

وظهرت بها كارولين عزمى، بقميص أنيق ومميز باللون الأزرق الفاتح الذى يبرز عن جمالها وأناقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت كارولين عزمى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه بالوان ناعمة تتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطربقة ناعمة ومميزة تبرز عن جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة
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A post shared by Caroline Azmi - كارولين عزمى (@carolinekamalazmy) on

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