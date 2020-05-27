على البحر.. كارولين عزمى بإطلالة لافتة عبر إنستجرام





وظهرت بها كارولين عزمى ، بقميص أنيق ومميز باللون الأزرق الفاتح الذى يبرز عن جمالها وأناقتها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت كارولين عزمى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه بالوان ناعمة تتناسب مع إطلالتها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطربقة ناعمة ومميزة تبرز عن جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة